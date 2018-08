Genova, il cimitero delle auto inghiottite nel crollo di Ponte Morandi

GENOVA – Le auto e i camion tristemente inghiottite nel crollo del Ponte Morandi di Genova sono state portate in un’area di Genova Bolzaneto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Alcuni veicoli, come mostrano queste immagini sono irriconoscibili. Altri sono schiacciati solo su un lato.

Le immagini testimoniano la gravità di quanto accaduto lo scorso 14 agosto. Il deposito giudiziario è stato posto sotto sequestero e presidiato 24 al giorno. Le auto, infatti, servono ai tecnici della procura di Genova per accertare i fatti.

Intanto si è svolta ieri una nuova riunione al centro di coordinamento soccorsi nella Prefettura di Genova. I Vigili del Fuoco hanno riferito che la definitiva liberazione del greto del Polcevera dai detriti richiederà ancora alcuni giorni, indispensabili a consentire il completamento delle perizie.

In base alle previsioni meteo non sono attese, almeno fino al 23 agosto, precipitazioni tali da determinare situazioni di criticità. Oggi i Vigili del Fuoco, garantiranno servizi di accompagnamento per i soli residenti nei civici 39 e 41 di via Campasso, per recuperare beni di prima necessità. Intanto il bilancio dei feriti ancora ricoverati è sceso a 7, dopo le dimissioni di un paziente dal San Martino (foto e video Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).