GENOVA – Non solo Roma, dove gli avvistamenti di intere famiglie di cinghiali a spasso per la città sta diventando una cosa molto frequente. Una famiglia di cinghiali è stata ripresa a spasso nei giardini dell’ospedale San Martino di Genova. Primocanale ha realizzato un servizio, ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

Nelle Marche, un uomo ad ottobre ha cominciato uno sciopero della fame per protestare contro questi animali cher gli rovinano continuamente i raccolti.

Andrea Busetto, 58 anni, agricoltore di Montecalvo in Foglia, è in lotta da anni contro i cinghiali. Ora ha deciso di iniziare uno sciopero della fame in piazza del Popolo a Pesaro, di fronte alla Prefettura. “Rimarrò qui finché il prefetto non ci autorizzerà a installare dei recinti di cattura dei cinghiali – ha spiegato all’Ansa lo scorso 16 ottobre -. Non lo pretendo senza una legge, ma protesto perché la legge esiste ed è disattesa. La Regione Marche nel maggio scorso ha approvato un regolamento che autorizza gli agricoltori a creare questi recinti, ma prima occorre partecipare ad un corso di formazione, non ancora fatto dall’Atc. Nel frattempo i cinghiali continuano a mangiarci il raccolto. Su sei ettari di mais, ne ho raccolti nemmeno 22 quintali, solo il 20% del previsto”.

Busetto si è seduto in una panchina di piazza del Popolo, col cartello “vendesi azienda agricola per impossibilità di coltivare”. L’agricoltore ha concluso: “L’80% è stato mangiato da branchi di cinghiali che continuano ad impazzare liberi nei nostri campi”.