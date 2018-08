GENOVA – Il nucleo Saf dei Vigili del Fuoco è a lavoro sopra il ponte Morandi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] crollato alla vigilia di Ferragosto a Genova.

Il video è stato pubblicato dai Vigili del Fuoco e ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.

Autostrade intanto, a quattro giorni dal crollo del ponte Morandi e dopo le critiche arrivate per non essere scesa in campo subito in aiuto delle vittime “si scusa profondamente” per la distanza che è stata percepita ma precisa che “la responsabilità del crollo” potrà essere accertata solo dalla magistratura. Intanto per venire incontro alle esigenze più immediate stanzia 500 milioni per i primi aiuti alle vittime e a Genova.

La società afferma che non vuole parlare di cifre né dei suoi rapporti burrascosi con il Governo. In questo momento, ripete più volte, la priorità è l’aiuto alla città e alla sua viabilità e dice di essere pronta a ricostruire il ponte in otto mesi dal momento in cui – come tutti gli altri interventi precisa – le autorità daranno il loro via libera.