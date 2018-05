GENOVA – La Polizia di Genova ha arrestato tre componenti di una banda criminale specializzata in furti in abitazioni di anziani [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play]. I tre operavano senza scrupoli: approfittando delle capacità persuasive di una del gruppo, entravano nelle abitazioni degli anziani per derubarli del denaro ed altri oggetti preziosi.

Una delle vittime era un ipovedente che ha tentato di opporsi. Il gruppo l’ha aggredita e derubata di oltre 4.500 euro. Tredici il numero degli episodi accertati dalla Squadra Mobile all’alba sono stati eseguiti i provvedimenti tra Genova e Tortona, grazie anche alla collaborazione della Squadra Mobile di Alessandria. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.