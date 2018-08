GENOVA – I momenti drammatici dei soccorsi per il crollo del ponte del Viadotto Morandi a Genova: una persona è stata estratta viva, ma ci sono diverse auto sono incastrate e schiacciate tra le macerie del ponte dell’autostrada crollato, mentre alcuni mezzi pesanti sono finiti nel torrente Polvecera [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Purtroppo ci sono già le prime vittime (almeno una decina), mentre almeno due persone sono state estratte vive dalle macerie.

E’ quanto riferiscono fonti dei carabinieri che stanno intervenendo sul posto. In via precauzionale sono state sgomberate alcune palazzine più vicine alla parta di ponte che non è crollata.

Il ponte crollato ha travolto tra l’altro una parte di un capannone dell’Amiu, l’azienda ambientale del comune di Genova. I soccorritori che hanno raggiunto il luogo del crollo hanno trovato alcune auto e alcuni camion precipitati al suolo.