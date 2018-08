GENOVA – Genova: le squadre dei vigili del fuoco e dell’Usar, che hanno salutato i sedici feretri allestiti alla Fiera del Mare per i funerali di Stato, sono state applaudite dai parenti delle vittime e dal pubblico [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. L’applauso ai vigili del fuoco è durato circa un minuto e mezzo. I vigili del fuoco, i cinofili e gli Usar hanno salutato una per una le bare facendosi il segno della croce.

Anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha ringraziato i pompieri via Twitter: “Non smetteremo mai di ringraziarvi per quanto avete fatto e quanto farete. Ma il ringraziamento non basta: da Ministro sono già al lavoro per assumere tanti pompieri in più, migliorare i loro stipendi e i mezzi a loro disposizione. L’Italia è con Voi”.

E durante la messa dei funerali, il cardinale Bagnasco ha poi ringraziato “la rete organizzativa e la tempestività a tutti i livelli – istituzionale, di categoria e associazioni -, la professionalità generosa di tutti, a cominciare dai vigili del fuoco”, parole accolte da un altro applauso dei fedeli, come sono stati applauditi anche i nomi delle vittime del crollo.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.