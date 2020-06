George Floyd, Elisabetta Canalis alla manifestazione di Los Angeles

ROMA – Elisabetta Canalis è molto attiva, sui social, a riguardo della vicenda George Floyd, l’afroamericano ucciso da un agente di Polizia a Minneapolis.

La showgirl italiana da anni vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri.

In queste ore è scesa in strada per manifestare contro il razzismo e la violenza in compagnia di due nipoti.

La Canalis ha deciso di condividere sui social network le foto e i video della manifestazione, ricordando a tutti l’importanza di protestare in modo pacifico: “Ho visto belle immagini di pace e impegno. Non ho visto nessuno danneggiare proprietà o attività commerciali. Oggi facciamo la storia. Distinguiamoci dai violenti”.

Tra i tanti messaggi diffusi da Elisabetta in questi giorni ce n’è uno riportato per intero dall’Unione Sarda:

“Nonostante il cambiamento che sta avvenendo negli Stati Uniti sia frutto del sacrificio di vite umane, penso che l’America stia scrivendo in questi giorni una delle più importanti pagine della propria storia”.

“Bianchi, neri, latini, asiatici: non ho mai visto cosi tante comunità unirsi e marciare insieme per un unico scopo: cambiare i metodi violenti e brutali usati dalla Polizia”.

“E per chiedere l’accusa di omicidio di primo grado nei confronti dell’agente che ha ucciso George Floyd e anche l’incriminazione dei colleghi che erano presenti (i quali, proprio in queste ore, hanno ricevuto un mandato di arresto)”.

“Ciò che la gente chiede espressamente è accountability da parte delle forze dell’ordine, ovvero: l’assumersi la responsabilità delle azioni commesse”.

“Quello che è successo a Minneapolis purtroppo non è un caso isolato. Prima di George Floyd, ci sono stati Laquan McDonald, Eric Garner, Michael Brown e Sandra Bland. E sono solo alcuni degli afroamericani vittime dei metodi violenti usati dalla Polizia, la quale solo in rari casi ha pagato per le conseguenze delle proprie azioni”.

“Sono cresciuta pensando all’America come ‘The land of the free’, la terra delle libertà, e spero di poter essere testimone di questo passo avanti che deve essere fatto a partire da ora. Ho avuto la certezza che le marce pacifiche di questi giorni abbiano inciso molto di più della distruzione messa in atto dai gruppi criminali”.

“Abbiamo visto poliziotti inginocchiati in mezzo alla strada, soldati della Guardia Nazionale parlare ai manifestanti e la stessa Polizia camminare fianco a fianco dei rappresentanti del movimento Black lives matter”.

“Sono queste le immagini che passeranno alla storia e che tramanderanno un messaggio positivo ai nostri figli. ‘Non ci può essere pace dove non c’è giustizia’: questo non è solamente lo slogan che ho letto su molti cartelli, ma un diritto inalienabile che viene chiesto per le persone di qualsiasi razza, religione e appartenenza” (fonte: Repubblica, L’Unione Sarda, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).