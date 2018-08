VENEZIA – C’era anche Georgina Rodriguez, modella e fidanzata di Cristiano Ronaldo, a sfilare sul tappeto rosso della 75a Mostra del Cinema di Venezia insieme agli altri vip, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nostrani e non. La ex commessa indossava un abito nero di pizzo con ampio spacco e sandali argentati.

Georgina, 24 anni, fa coppia fissa con Cristiano Ronaldo dal 2016. Nel 2017 è nata la loro prima figlia: Alana Martina. Il campione oggi alla Juve aveva avuto già tre figli da una madre surrogata (Cristiano Jr e i due gemelli Eva e Mateo).

Spagnola e di umili origini, Georgina ha studiato danza classica e ha lavorato come anche commessa in una boutique di Prada, lavoro che ha abbandonato dopo l’inizio della relazione con Cristiano Ronaldo. Lei e il compagno sono davvero inseparabili, e c’è già chi scommette sulle prossime nozze.