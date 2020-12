George Clooney: “Mi mancano tanto gli italiani. Mettetevi la mascherina, vi prego!”

George Clooney è uno degli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di domenica 20 dicembre id Che Tempo che Fa.

L’attore americano che ha una casa sul Laago di Como, al conduttore dice: “È la prima volta in 20 anni che non sono riuscito a venire in Italia a casa mia sul lago di Como”.

Prosegue George Clooney: “Mi mancano tantissimo gli italiani, voglio che lo sappiate; siamo tutti nella stessa barca, ce la faremo insieme, c’è una luce alla fine di questo tunnel, mettetevi la mascherina, vi prego!”

“Siamo vicini alla fine, in modo da poterci rivedere presto, insieme”.

Il Premio Oscar, attore, regista e produttore George Clooney hapresentato il film “The Midnight Sky” di cui è regista e protagonista, disponibile in tutto il mondo su Netflix a partire dal 23 dicembre 2020.

George Clooney: “Donald Trump? Era un tipaccio, un cacciatore di ragazze”