ROMA – Giorgia Meloni ha incontrato oggi, venerdì 11 maggio, il leader M5s Luigi Di Maio che, stando a quanto detto dalla leader di Fratelli d'Italia, avrebbe offerto posti nel nuovo governo in cambio di un via libera ad una leadership targata Movimento 5 Stelle.

La Meloni avrebbe però rifiutato ‘offerta. In serata, la leader del partito di destra ha spiegato di aver “ricevuto oggi, su sua richiesta, Luigi di Maio”. Poi mette i puntini sulle ‘i’ a proposito del colloquio e ne rende pubblici i contenuti: “Nel corso dell’incontro cordiale durato quasi un’ora e mezza – spiega infatti la leader FdI – Luigi di Maio ha chiesto il sostegno di Fratelli d’Italia a una premiership sua o di un altro esponente del M5S in cambio di un via libera a un nostro ingresso nel governo”.

Ho ribadito al leader pentastellato che FdI, che – precisa ancora Meloni – non ha avanzato alcuna richiesta di ingresso nel nuovo esecutivo, non potrebbe mai far parte di un governo a guida grillina e che anzi abbiamo vincolato ogni nostra decisione proprio a una premiership rispettosa degli italiani che ci hanno votato”.

“La risposta che ho ricevuto – racconta ancora Meloni – è che in questo caso lui avrebbe posto un veto sulla nostra presenza perché saremmo una forza ‘troppo di destra’. Non so come si ponga Matteo Salvini – annota – rispetto a una posizione di questo tipo, ma sono contenta di aver contribuito a fare chiarezza. Evidentemente in quello che tutti già chiamano governo giallo verde non ci sarà – garantisce Meloni – il tricolore”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video con le dichiarazioni della leader di Fratelli d’Italia: