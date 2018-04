ROMA – Giorgia Meloni aveva riso con Matteo Salvini, quando al termine delle consultazioni al Quirinale, Berlusconi si era preso la scena sparando a zero contro Luigi Di Maio e i 5 Stelle.

Dopo però, alle risate è subentrata la rabbia. Meloni, a quanto pare, non ha gradito l’aver messo in alto mare la possibilità di intesa con i grillini per il governo. E così, come documenta in parte anche questo video pubblicato dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev, mentre lascia il Colle con gli altri due leader del centrodestra, parzialmente nascosta da una tenda si mette a discutere animatamente con Berlusconi gesticolando vistosamente con le mani.

Poi, la leader di Fratelli d’Italia si allontana con passo deciso e scura in volto, lasciando indietro il Cavaliere. Quest’ultimo però, a sua volta non sembra molto interessato a quanto accaduto ed ostenta indifferenza.