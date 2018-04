ROMA – Giorgio Napolitano, ricoverato d’urgenza per una dissecazione dell’aorta, è in costante miglioramento. Questo l’ultimo bollettino medico per l’ex presidente della Repubblica, che la mattina del 26 aprile ha effettuato per la prima volta una piccola colazione dopo l’intervento.

Ad annunciare ai media le condizioni di salute di Napolitano è Francesco Musumeci, professore e primario di cardiochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma, che lo ha operato: “Il miglioramento clinico del presidente Emerito Giorgio Napolitano è costante: ha trascorso una notte tranquilla e questa mattina per la prima volta ha effettuato una piccola prima colazione. Il suo stato neurologico è integro ed è in buona relazione con l’ambiente a 36 ore dall’intervento”.

Il primario Musumeci ha sottolineato che Napolitano si sta dunque riprendendo oltre le più ottimistiche previsioni e rassicurato sulle condizioni di salute del presidente emerito: “Le funzioni d’organo sono in via di normalizzazione, ha iniziato la fisioterapia con partecipazione attiva. In considerazione della complessità dell’intervento, sostituzione dell’aorta ascendente e della valvola aortica con reimpianto ossi delle arterie coronarie, e dell’età del paziente, il recupero è oltre le più ottimistiche previsioni”. Per giovedì 26 aprile non sono previsti altri bollettini medici.

(Video da YouTube/Agenzia Vista)