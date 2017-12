ROMA – “Caro Babbo, io non so neanche di dove sei“. Comincia così la straziante lettera di Giorgio Panariello che, ormai grandicello per scrivere a Santa Claus, ha pensato di indirizzarla al suo vero papà, quello che non ha mai conosciuto.

Il momento di grande commozione si è celebrato nel corso della prima puntata di Panariello sotto l’albero, andata in onda giovedì 21 dicembre in prima serata su RaiUno. Il comico e frontman dello show, si è infatti ritagliato qualche minuto per un monologo molto speciale dedicato al padre mai incontrato.

“Caro babbo – ha esordito – Non so se devo chiamarti così come si dice in Toscana o semplicemente papà, perché io non so neanche di dove sei. C’è un messaggio che avrei sempre voluto inviare ma che, purtroppo, non invierò mai perché non ho il tuo numero”.

“Io e te siamo una bella coppia: io non ti ho conosciuto e tu neanche sei stato avvisato che io fossi nato. Hai fatto l’amore con la mamma più o meno in questo periodo qua, sotto Natale. Fare l’amore. Spero che tu abbia fatto davvero l’amore”, ha aggiunto Panariello.

A quel punto Panariello non è riuscito a trattenersi e attraverso le telecamere si sono intravisti i suoi occhi lucidi carichi di commozione. “Ti ho immaginato in così tanti modi e, invece, non so neanche quanti anni hai. Chissà se sei ancora in forma o hai bisogno di un piccolo aiuto. Se questo fosse davvero un messaggino, ora qui ci vorrebbe una faccina buffa come la mia. Però non so neanche se ti somiglia”.

