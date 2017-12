TRIESTE – Il consigliere regionale toscano Giovanni Donzelli, dal palco del congresso nazionale di Fratelli d’Italia, mostra la copia del mutuo da 349mila euro concesso alla famiglia di Renzi dalla Banca di Credito Cooperativo (Bcc) di Pontassieve.

L’istituto, spiega Donzelli, tra i dirigenti ha il padre di Luca Lotti, uno tra i più stretti collaboratori di Renzi.

Banca di Credito Cooperativo ha concesso il mutuo che non sarebbe stato restituito. Donzelli racconta di essere stato querelato per le sue accuse. Davanti alla platea mostra una copia del mutuo: “Qualcuno pensa di intimorirvi o che dica le bugie. Questo è il muto concesso alla famiglia Renzi e non restituito. La firma è di Tiziano Renzi e per la banca la firma è di Marco Lotti, il padre del ministro Luca”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.