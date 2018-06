ROMA – Il Governo Conte è in aula al Senato per il discorso a poche ore dal voto di fiducia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e il neopresidente del Consiglio ha un lapsus mentre parla e dice “paradisi artificiali” invece di “paradisi fiscali”.

Dopo la presentazione del programma in Aula c’è stato il voto di fiducia ovviamente favorevole alla maggioranza: “Ho accettato di essere garante del contratto del cambiamento e assumo questo compito con umiltà e con determinazione, con la consapevolezza dei miei limiti ma anche con passione, abnegazione, come chi comprende il peso delle altissime responsabilità che mi sono affidate”.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato del lapsus.