ROMA – Giuseppe Conte lascia Montecitorio intorno alla mezzanotte, dopo esserci stato dentro per circa 14 ore. "Scusate se vi ho fatto aspettare" , ha risposto ai giornalisti che gli domandavano se sabato salirà al Quirinale.

Prima di salire in auto, un militante della Lega, come lui stesso si è definito, ha voluto fargli un regalo, che secondo quanto da lui riferito sarebbe consistito in un rosario: “Grazie è come se avessi accettato”, la risposta di Conte. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.