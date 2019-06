conte e le promesse su reddito di cittadinanza e quota 100

ROMA – Il taglio a Quota 100 e reddito di cittadinanza “non è assolutamente all’ordine del giorno. Lavoriamo con il Ministero dell’Economia e Finanze perché si prefigurano dei risparmi di spesa” visto che alcune somme erano state “un po’ sovradimensionate”.

Ad affermarlo è il premier Giuseppe Conte davanti agli inviati che lo stanno seguendo nel suo viaggio ad Hanoi in Vietnam. “Noi abbiamo in via prudenziale abbiamo accantonato delle somme che ragionevolmente con il monitoraggio in corso si stanno rivelando un po’ sovradimensionate ma il risparmio di spesa è diverso dal tagliare le misure. Le misure restano intatte e verranno applicate integralmente”, sottolinea ancora Conte.

Sulla stessa linea anche il ministro dell’Economia Giovanni Tria che, in un’intervista al Tg1, sottolinea che Quota 100, l’abbassamento dell’età pensionistica fortemente criticato dalla Commissione europea, e il reddito di cittadinanza sono misure che “non verranno toccate, sono leggi dello Stato, tutti coloro che hanno acquisito diritti vedranno questi soddisfatti questi diritti”.

Tria ha aggiunto che “poiché ci eravamo posti in modo molto prudenziale in partenza, adesso stiamo vedendo che ci saranno dei risparmi in qualche modo sostanziali”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev, Ansa