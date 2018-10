BRUXELLES – A Bruxelles Giuseppe Conte, arrivando in conferenza stampa, scherza con i giornalisti: “Mi vedete e scappate, faccio questo effetto?”.

Arrivato a Bruxelles per la riunione dei capi di Stato e di Governo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva detto con sicurezza che “più passa il tempo più mi convinco che la manovra è molto bella”. Ma, sempre da Bruxelles, ha annunciato una riunione del Consiglio dei ministri per sabato 20 ottobre. E nel mezzo, mentre in Italia i vicepremier Di Maio e Salvini discutevano sul decreto fiscale, come scrive il Corriere della Sera, è arrivato fra le righe l’annuncio delle sue possibili dimissioni. “Non possono pensare che io sopporti tutto, l’ho detto a chi di dovere, sono anche pronto alle dimissioni”, ha detto il premier al termine della prima giornata del Consiglio europeo.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev