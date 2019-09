ROMA – Dopo essere stato ricevuto dal presidente della Repubblica con il picchetto d’onore, aver letto la lista dei ministri, ed aver incontrato i presidenti della Camera e del Senato, Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi.

A Palazzo Madama, prima di entrare al Senato ed incontra la presidente Casellati, il presidente del Consiglio incaricato è stato contestato da un uomo che gli ha urlato: “Traditore, vai a casa”.

Governo: la notizia fa il giro dei media europei

Intanto la notizia della formazione del Governo fa il giro sulle home page dei principali media europei: la notizia della nascita del nuovo governo in Italia, viene infatti segnalata con un ‘bulletin’ anche dalle maggiori agenzie di stampa internazionali.

In Francia, Le Monde titola: ‘Gli ex partiti nemici arrivano a formare un governo’. Le Figaro si concentra sui nomi dei ministri e titola: ‘Gualtieri ministro dell’Economia, Di Maio nuovo capo della diplomazia’. Anche la Frankfurter Allgemeine in Germania sceglie di titolare su Luigi Di Maio ministro degli Esteri. Titolazione analoga per El Mundo, in Spagna. El Pais invece sottolinea: ‘Conte presenta un governo di coalizione paritario tra Pd e M5s’.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev