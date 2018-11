Giuseppe Liotta travolto dal maltempo a Corleone: il ritrovamento del corpo

CORLEONE – La mattina di giovedì 8 novembre è stato ritrovato il corpo di Giuseppe Liotta, il pediatra quarantenne travolto sabato dall‘ondata di maltempo mentre da Palermo si recava a Corleone per prendere servizio nel locale ospedale. Il cadavere è stato trovato tra Corleone e Roccamena, nei pressi di una cantina vinicola.

Il cadavere è stato individuato da un elicottero della polizia e da una squadra del Soccorso Alpino nel territorio nel vigneto dell’Azienda vitivinicola Corleonese, che ha sede a Corleone, vicino alla provinciale, allagato dal fiume Belice sinistro. In questi quasi cinque giorni di ricerche, iniziate già sabato sera, sono state impegnate un centinaio di persone tra forze dell’ordine, vigili del fuoco, protezione civili, Croce rossa e volontari.

La procura di Termini Imerese che indaga per omicidio e disastro colposi in relazione alla strage di Casteldaccia, ha già aperto un fascicolo gemello, sempre contro ignoti, per i disastri che hanno provocato la morte di Liotta e del produttori di vini di Salemi, Alessandro Scavone, 44 anni, deceduto nel territorio di Vicari.

Erano stati recuperati nei giorni scorsi brandelli di vestiti, ma la sera di mercoledì 7 novembre si era pensato di essere prossimi al ritrovamento, quando era stata individuata una scarpa più a valle, molto distante dall’auto bianca che il medico aveva chiuso a chiave prima di cercare salvezza a piedi.

Era stata riconosciuta dai familiari e le ricerche si erano subito concentrate lungo la zona fino a valle dove è stato trascinato dal fiume di acqua e fango. Squadre del Corpo nazionale soccorso alpino hanno setacciato le Gole Molino Drago, nel Corleonese, sempre a valle. Con mute e imbracature, si sono calati nelle gole del Frattina divisi in due squadre (una a monte, partendo dal ponte della ferrovia, l’altra a valle alla confluenza con il fiume Belice sinistro) ispezionando palmo a palmo cascate e strettoie utilizzando anche speciali sonde simili a quelle usate in caso di valanghe.

Ispezionati in totale circa 4,5 chilometri di tracciato, fino alla confluenza col Belice. Stamane la ricognizione decisiva parte di una squadra del Cnsas, a bordo di un elicottero del reparto volo della polizia di Stato, fino alla diga Garcia dove sbocca il Belice sinistro

Dopo il ritrovamento del corpo, la famiglia di Liotta esprime un “desiderio di riservatezza” e chiede di “limitare le informazioni” se non a quelle del “diritto di cronaca”.

Stessa opinione esprimono i medici siciliani: “Tenuto conto della profonda emozione suscitata dalla scomparsa per il maltempo del giovane pediatra”, l’Ordine dei medici di Palermo ritiene “doveroso”, in segno di rispetto e di partecipazione al dolore, unirsi al desiderio di riservatezza della famiglia. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato del ritrovamento del corpo: