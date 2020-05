MILANO – Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a poche ore dalla ripresa quasi totale delle attività in città nel consueto video sulle sue pagine social, è salito sul Duomo a pochi metri dalla Madonnina per ricordare chi ha perso la vita e chi ha sofferto per l’emergenza Covid, chi ha lavorato per far curare i malati.

“Siamo qui a poche ore dal giorno prima del primo ritorno a una nuova normalità, siamo qui per ricordare chi non c’è più, chi ha sofferto e chi sta soffrendo per questo virus che ha sconvolto le nostre vite – ha detto -. Siamo qui per essere vicini a tutti coloro che piangono i loro morti o che sono in trepidazione perché ancora è malato”.

“Siamo qui per ringraziare medici e infermieri che giorno per giorno hanno lavorato sacrificando la loro vita per curare i malati, per lenire il dolore, per dare respiro, conforto e consolazione fino all’ultima stilla di vita”.

“Siamo qui per esprimere la nostra gratitudine a tutti coloro che hanno fatto funzionare la città in queste settimane, i visibili e i meno visibili, che hanno vegliato sulla vita della nostra città addormentata”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Domani inizia un’altra delle fasi che comporranno questo ritorno, non necessariamente lineare, alla nuova normalità”.

“Riapriamo in negozi, riacquistiamo i nostri spazi, riprendiamo il senso della nostra comunità, il significato del nostro futuro ma tutto può essere ancora molto fragile nonostante la nostra volontà di un nuovo inizio”.

Giuseppe Sala si è rivolto ai cittadini dicendo loro che “c’è una nuova strada da percorrere, un passo alla volta con prudenza e attenzione ma senza perdere un’occasione per ridare linfa e vita alla nostra città”.

“Alcuni di noi sono più ottimisti e impazienti, altri si sentono più fragili e impauriti ma tutti dobbiamo capire che c’è una nuova strada da percorrere – ha detto nel video che pubblica ogni giorno sulle sue pagine social -. Ci siamo riscoperti solidali e uniti capaci di un controllo, specie nei giovani, sul quale forse non avremmo scommesso, soprattutto siamo stati popolo, capace di rispetto e di sacrifici della nostra vita che hanno stupito persino noi stessi, continuando a lavorare, magari in un modo diverso”.

Infine Sala si è rivolto alla Madonnina “che da lassù continua a guardare a tutta la città per dirle che noi tutti stiamo cercando di fare bene, stiamo provando a riaccendere la città con prudenza, attenzione e cura verso gli altri – ha concluso -. Tu non farci mai mancare il tuo sguardo” (fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).