Gole del Raganello, la ricognizione aerea della zona colpita dalla piena

[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Tra loro una bambina di 9 anni, trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli, mentre quattro uomini presentano politraumi. Una tragedia forse evitabile: c’era un bollettino di allerta meteo diffuso dalla Protezione civile sin dal giorno prima. Eventuali responsabilità saranno accertate dalla Procura di Castrovillari, che ha aperto un’inchiesta: omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d’atti d’ufficio sono i reati ipotizzati.

Le dieci vittime provenivano da 5 Regioni. Tra loro Antonio de Rasis, 32 anni, una guida esperta e volontario della Protezione civile: era stato tra i primi a prestare i soccorsi all’hotel di Rigopiano dopo la valanga. Morti anche tre pugliesi: Miriam Mezzolla, 27 anni, di Torricella (Ta), Claudia Giampietro, 31 anni, di Conversano (Ba) e Gianfranco Fumarola, 44 anni di Cisternino (Br).

Cordoglio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Tutto il nostro Paese prova grande tristezza per questa nuova tragedia che ha provocato tanti morti e feriti nel Parco del Pollino”, ha detto il capo dello Stato. “Esprimo – ha aggiunto – la più grande solidarieta ai familiari delle vittime e ai feriti e ringrazio gli uomini del soccorso che hanno operato e stanno tuttora operando, con la consueta abnegazione, in condizioni difficili”.

Stamattina sul posto è giunto il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Siamo stanchi di piangere i morti”, ha affermato. “Ho voluto fortemente essere qui, accanto a queste persone sofferenti, per far sentire anche alle loro famiglie la vicinanza non solo mia ma di tutto il governo”, ha sottolineato Costa. Le Gole del Raganello sono visitate ogni giorno da decine di escursionisti. Non ci sono accessi controllati ed ognuno può muoversi autonomamente.

Ieri, se le ricostruzioni fornite fino ad ora saranno confermate, c’erano due gruppi di turisti ed escursionisti. Nessuno di loro, pare, era attrezzato per una escursione vera e propria. Il numero dei visitatori nella zona, specie durante i fine settimana e i giorni di festa, è altissimo. L’onda di piena ha travolto tutti sia per la forza che per la portata del torrente. Un muro d’acqua e detriti di almeno 2,5 metri di altezza che ha scaraventato le persone a centinaia di metri di distanza. Alcuni corpi sono stati recuperati ad almeno tre chilometri dal punto di “impatto” della piena.

Nel video, la ricognizione aerea della zona colpita. Video Vigili del Fuoco ripreso dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev.