La grandine ha imbiancato le strade e i tetti di Roma nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 19 aprile. Il ghiaccio si è abbattuto sulla città come comseguenza di un forte nubifragio fuori stagione.

Grandine a Roma: strade ricoperte di ghiaccio. Auto e scooter si fermano

Accompagnata da forti tuoni, la grandine ha costretto automobilisti e conducenti di motorini a fermarsi e a ripararsi. In diversi quartieri della capitale strade e giardini sono apparsi letteralmente ricoperti di bianco, tanto da far sembrare che avesse nevicato. Social impazziti con tanto di riprese e foto dell’evento fuori stagione.

Maltempo sul Lazio

Sabato 17 aprile, la Protezione Civile del Lazio aveva scritto in una nota: “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse”. L’indicazione del Dipartimento era “che dal mattino di domani, domenica 18 aprile 2021, e per le successive 9-12 ore si prevedono sul Lazio. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio” (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).