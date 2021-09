Green pass va bene anche alla Lega: ritirati emendamenti al decreto, Salvini “abbozza” VIDEO

Il Green Pass ora va bene anche alla Lega. O meglio, la Lega se lo fa andare bene. Intanto ha ritirato gli emendamenti al decreto sul Green Pass. In questo modo il governo non deve ricorrere alla fiducia per far passare il provvedimento in Parlamento.

E Salvini, come si suol dire in questi casi, “abbozza”. Nel senso che deve ingoiare questo rospo e fare buon viso a cattivo gioco. Anche se poi va in giro a dire che il Green Pass va bene solo in alcuni casi e in altri no. O che servono meno multe. Intanto, ai punti, questo round è andato a Draghi che ha fatto passare la linea del governo.

Decreto Green Pass, ritirati emendamenti Lega

Tutti i partiti della maggioranza, compresa la Lega, hanno ritirato gli emendamenti al dl green pass all’esame dell’Aula della Camera. Lo rendono noto fonti parlamentari spiegando che a questo punto il governo non porrà la fiducia.

Salvini continua a comiziare sul Green Pass

“Se si vuole mettere il green pass per i grandi eventi, per lo stadio, per un concerto, vediamo… ma c’è chi lo propone per andare in metro…”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini a Tg2Post.

“Abbiamo assoluta fiducia in Draghi e in questo Governo. Chiediamo che si mettano in sicurezza le persone senza complicare la vita agli italiani. Ho detto a Draghi che tutti i bambini devono tornare a scuola, quindi fiducia al Governo ma senza esagerare con multe e divieti”. Così invece Salvini durante un incontro con la stampa.

Anche Fedriga (Lega) promuove il Green Pass

“Dobbiamo mettere in campo il Green pass, che è uno strumento utile per mantenere aperte delle attività, ma dove è possibile inserirlo. Faccio un esempio: se venisse inserito il Green pass sul trasporto pubblico locale sarebbe impraticabile e quindi vorrebbe dire bloccare la mobilità delle persone e le città”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, intervenendo alla trasmissione “Timeline” di Sky TG24.

“Dobbiamo mettere in campo delle misure praticabili – ha sottolineato Fedriga – perché il Green pass deve essere visto dai cittadini come uno strumento utile e non una vessazione”. Fedriga ha poi riferito che “la Conferenza delle Regioni non ha ancora discusso” sull’obbligo vaccinale “e quindi faremo le valutazioni rispetto alle proposte che arriveranno dal Governo”. Sembra che oggi non si stia considerando “un obbligo generalizzato per tutti i cittadini ma solamente per categorie specifiche”, ha osservato, il che “ripercorrerebbe oltretutto la proposta avanzata dai governatori della Lega assieme a Matteo Salvini”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev