ROMA – Il senatore ex M5S, Gregorio De Falco presenzia all’assemblea di Mediterranea Saving Humans per valutare la possibilità di partire con la prossima spedizione della nave Mare Jonio. All’ingresso il senatore si è lasciato andare ad un lungo abbraccio con il capo missione di Mediterranea, Luca Casarini.

“Le missioni che sta compiendo la nave Mare Jonio così come quelle delle Ong sono missioni degnissime. Che non possono non destare l’attenzione di chiunque di noi, in particolare di un parlamentare della Repubblica che putacaso è un ufficiale di Marina, della Guardia Costiera, di quel corpo deputato al salvataggio delle persone in mare? A dirlo è De Falco, oggi presente al Macro Asilo di Roma dove si sta svolgendo l’assemblea nazionale di Mediterranea Saving Humans.

“È chiaro – prosegue il senatore – che la circostanza dovrà essere valutata in maniera approfondita, stiamo vedendo appunto con l‘organizzazione di Mediterranea quali possono essere tutti gli aspetti, sto valutando la loro capacità operativa, e sto valutando se andare a bordo”. “Perchè si tratta di una missione civile molto ampia che travalica i confini, una missione – conclude De Falco – umanitaria, dovuta, doverosa”.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev