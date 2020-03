Greta Thunberg al parlamento Ue: “Legge per emissioni zero entro 2050 è una resa”

BRUXELLES – “Vi arrendete di fronte a fare quello che è possibile per il futuro dei vostri figli. Il testo è insufficiente, siamo nel pieno di una crisi che però non viene trattata come tale. Manca la consapevolezza, la giusta leadership e il tempo. E’ un piano che ignora i dati scientifici, questo testo è una resa”. A dirlo è greta Thunberg, la giovane attivista svedese intervenuta oggi mercoledì 4 marzo di fronte alla commissione Ambiente (Envi) del Parlamento Ue.

“Se la tua casa brucia, non aspetti qualche altro anno prima” di spegnere l’incendio, mentre è proprio “questo quello che la Commissione sta proponendo oggi. Nel momento in cui l’Ue presenta questa legge sul clima, con le emissioni zero entro 2050, indirettamente ammettete la resa: rinunciate agli accordi di Parigi, alle vostre promesse e alla possibilità di fare tutto il possibile per dare un futuro sicuro per i vostri figli” ha aggiunto la giovane attivista.

Quando con le proteste sul clima – ha proseguito Greta Thunbrg – “i vostri figli hanno fatto scattare ‘l’allarme anti-incendio’, voi siete usciti, avete annusato l’aria e vi siete resi conto che era tutto vero: la casa stava bruciando, non era un falso allarme”. “Poi però siete rientrati, avete finito la vostra cena e siete andati a dormire senza neanche chiamare i vigili del fuoco. Mi dispiace, ma questo non ha alcun senso”, ha aggiunto.

Secondo Greta, il testo presentato dalla Commissione Ue sul clima “manda il forte segnale che un’azione reale è in atto, quando in realtà non è così. La dura verità è che non ci sono né le politiche né la consapevolezza necessaria. Siamo nel pieno di una crisi che non viene trattata come tale. Avremmo moltissime soluzioni eccellenti”, ha continuato Thunberg sottolineando che ci sono anche “tante persone pronte a fare il possibile per aiutare. Quello che manca – ha concluso – sono la consapevolezza, la leadership e soprattutto il tempo”. Al termine del suo intervento Greta è stata salutata da una standing ovation di circa un minuto dalla maggior parte dell’aula.

Fonte: Ansa, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev