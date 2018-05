ROMA – Erano arrivati in Parlamento 5 anni fa, annunciando che avrebbero aperto le Camere come una scatoletta di tonno. E mercoledì 16 maggio, mentre si sta chiudendo il cerchio per il nuovo Governo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] tra M5s e lega, il cofondatore del Movimento politico torna sulla stessa metafora. Lo fa in un video sul suo blog indicando una ricetta facile da realizzare: tonno in scatola da mettere in un piatto con una schiacciatina toscana e una foglia di insalata per guarnire. La chiosa è diretta: ‘Ci avete rotto il c…”

Fedele ai tempi comici, anche se non sorride per niente, Beppe Grillo scende in campo per difendere il Movimento dalle critiche in Italia ma anche – difficile escluderlo nella giornata che segna il ritorno in scena dello spread – dall’Ue. Nel breve video Grillo presenta “una ricetta veloce veloce e facile da realizzare”, a base di tonno.

A base di tonno in scatola, per essere precisi, platealmente aperto in avvio della clip. Una chiara citazione dello spirito con il quale M5s entrò in un Parlamento da aprire, appunto, come una scatoletta di tonno. Eccoci allora nella cucina di casa Grillo, con il garante M5s intento ad aprire una scatoletta di tonno mentre descrive con studiata pedanteria una ‘ricetta’, poverissima peraltro: “Recupero l’olio, che va messo in un piatto grande e poi rimesso in uno piccolo, mi raccomando, è importante. Poi con una piccola forchetta si rovescia il tonno, quasi senza olio, poi prendete una schiacciatina toscana e la rompete in piccoli dadini, tutti uguali… Se devono essere tutti uguali devono essere piccoli, e questo è importante quando poi li servite a tavola. Poi mettete una foglia di insalata per guarnire e gestite il piatto anche dal punto di vista visivo”.

Terminata tutta la procedura sul tavolone di noce, Grillo arriva al gran finale, con due frasi che non hanno apparente nulla a legarle: presenta il piatto alla telecamera e scandisce “tonno con schiacciatina. Ci avete rotto il cazzo”. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il filmato.