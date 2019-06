MILANO – Tensione tra Meghan Markle e Harry alla tradizionale parata annuale di Trooping The Colour. Utenti social e tabloid non hanno potuto non notare e rilanciare lo scambio di parole e occhiate avvenuto tra i duchi di Sussex alla prima uscita pubblica dell’ex attrice dopo la nascita di Archie. E in molti hanno ipotizzato che Harry abbia rimproverato Meghan, poco attenta all’etichetta.

Quella che è probabilmente una normale dinamica di coppia, con scene quotidiane per i comuni mortali in una relazione, è diventata così, come ogni cosa pertenga a persone di pubblico dominio, piccolo scandalo internazionale.

Un video virale sul web mostra la duchessa di Sussex che si gira verso il consorte per ben due volte per domandargli qualcosa. Lui pare però impegnato in altro e le rivolge un volto molto serio e, secondo alcuni interpreti labiali, le dice di voltarsi e guardare verso la folla, come conviene in queste situazioni.

C’è chi ipotizza che i due abbiano stabilito una sorta di codice sulle modalità di comportamento da tenere durante gli impegni ufficiali. Cosa che del resto potrebbe anche essere comprensibile, visto che entrambi sono piuttosto insofferenti a certe formalità.

Ma questo non è l’unico dettaglio colto dagli evisceratori di gossip. La presenza della coppia è finita sotto la loro lente anche per la posizione in cui si trovava. A differenza del primo Trooping the Colour di un anno fa, infatti, questa volta i duchi di Sussex erano ben lontani dai duchi di Cambridge, in prima fila di fianco a Carlo e Camilla. Segno di tensioni sempre più palpabili tra Harry e William? Anche in questo caso non è dato saperlo. Ma per chi si appassiona ad immaginare storie e retroscena, questa semplice, agognata apparizione di Meghan dopo il ritiro post parto fornisce di sicuro ampia materia di dibattito. (Fonti: Harpers Bazaar, Cosmopolitan, Express, Agenzia Vista)