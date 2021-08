New York, l’uragano Henri (in fondo all’articolo un video con la sua furia nel vicino Stato del Connecticut pubblicato dall’Agenzia Vista) costringe gli organizzatori del “We Love NYC: The Homecoming Concert”ad interrompere il mega concerto organizzato a Central Park. Si trattava del primo grande concerto della ripresa con ospiti del calibro di Bruce Springsteen e Patti Smith aperto ad un pubblico di soli vaccinati.

Il live che segnava finalmente il ritorno della musica dal vivo dopo mesi e mesi di blocchi e chiusure per via del Covid-19 è stato bloccato dall’uragano Henri.

Uragano Henri, l’annuncio mentre sul palco c’è Barry Manilow

A metà del concerto, mentre Barry Manilow cantava “I Can’t Smile Without You” , arriva l’uragano diverse ore prima del previsto. Il rischio è di pioggia e fulmini: per questa ragione arriva l’annuncio della sospensione. Henri doveva toccare New York solo di striscio arrivando a colpire prevalentemente la vicina Long Island.

Stato di emergenza a New York per via dell’uragano Henri

ll sindaco di New York, Bill de Blasio, aveva dichiarato lo stato di emergenza nella città. L’uragano Henri ha colpito la città riversando molta pioggia. Un fulmine ha squarciato il cielo buio della metropoli americana colpendo la punta più alta del One World Trade Center.

Henri, nello Stato del Tennessee ha provocato 21 morti. Più a nord la tempesta tropicale Henri ha sferzato la costa nordorientale degli Usa.

La furia di Henri nel Connecticut (video Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev).