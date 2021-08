Hugo Maradona, fratello di Diego, candidato a Napoli con il centrodestra: “Lo faccio per i bambini” VIDEO

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, si candida alle elezioni amministrative a Napoli: “Voglio avvicinare i bambini allo sport”, spiega.

Hugo Maradona scende in campo nella squadra del centrodestra, a sostegno del candidato sindaco di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia Catello Maresca.

Il fratello di Maradona candidato a Napoli

“Non voglio parlare di politico, il mio obiettivo è avvicinare i bambini al calcio”, ha detto a margine della candidatura Hugo, anche lui con un passato da calciatore nel Napoli nel 1987 e una carriera di allenatore. Per suggellare la candidatura una maglietta con il numero “9 e mezzo”.

“Ho scelto Hugo per una battuta che lui ha fatto dopo la morte de ’El Pibe de Oro’“, ha spiegato all’Adnkronos Enzo Rivellini, ex parlamentare di An poi del Pdl, oggi simpatizzante di Fratelli d’Italia.

“Gli chiesero quale fosse stato per lui il regalo più bello avuto da Diego e lui rispose: ’Avermi fatto conoscere Napoli e i napoletani…’ Noi di ‘Napoli Capitale’ abbiamo nel dna l’amore per la nostra città. E Hugo ama spassionatamente Napoli. Immagina un progetto per aiutare i giovani in difficoltà, gli scugnizzi, nel segno di Diego che li adorava e forse si riconosceva in loro”.

Chi è Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona

Nato a Lanus, piccolo paese dell’Argentina, nel 1969, Hugo Maradona si è trasferito a Napoli nel 1987, quando, su pressione del fratello, venne comprato dal Napoli di Corrado Ferlaino, che lo diede in prestito all’Ascoli, allora militante in serie A. Oggi è allenatore di squadre giovanili.

Fonte: Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev