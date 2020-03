ROMA – Idris Elba è risultato positivo al tampone per il coronavirus. L’attore l’ha annunciato in un post su Twitter in cui spiega di non avere sintomi, ma di essere in isolamento. Dopo Tom Hanks e la moglie, anche Elba si aggiunge ai volti noti di Hollywood risultati positivi al covid-19.

Nel post pubblicato su Twitter in cui appare insieme alla moglie Sabrina la sera di lunedì 16 marzo si legge: “Questa mattina ho ricevuto l’esito del test e sono risultato positivo. Mi sento ok, finora non ho sintomi ma sono stato in isolamento dal momento in cui ho scoperto di essere venuto a contatto con il virus. Rimanete a casa, gente, e siate pragmatici. Vi terrò aggiornati su come mi andranno le cose. Nessun panico”.

Classe 1972, Elba è un attore, sceneggiatore, regista e dj che nel 2018 è stato eletto dalla rivista people “uomo più sexy”. Nato a Londra, è diventato una delle star più richieste di Hollywood e tra i suoi successi ci sono Cats, Fast and Furious, Star Trek e The Avengers. E’ inoltre il protagonista della serie televisiva Luther.

(Fonte Twitter e Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev)