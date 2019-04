ROMA – “Non c’è bisogno di un Congresso per capire cos’è una famiglia #congressodellafamiglia”. E’ il tweet postato da Ikea Italia insieme ad uno spot di 20 secondi in cui prende posizioni sulla tre giorni svoltasi a Roma.

Nello spot si sostiene: “Famiglia è chi condivide il tuo divano, la tua tavola, il tuo portaspazzolino. Famiglia è chi conosce la password del Wifi. Chi non si fa problemi ad usare il tuo bagno. Famiglia è chi ti si presenta alla tua porta senza chiamare. Famiglia è chi dice ‘Stasera cucino io’. Famiglia è chi fa sentire a casa”. Quando le immagini finiscono appare una scritta: “Naturale no?” (in fondo all’articolo il video dello spot).

Nel gennaio 2018, Ikea aveva realizzato una pubblicità con un test di gravidanza.

Nello spot, chi era incitna poteva poi beneficiare di uno sconto per l’acquisto di una culla. Il colosso dell’arredamento aveva comprato alcune pagine pubblicitarie su alcune riviste svedesi ed aveva inserito nella parte bassa della pagina un vero e proprio test di gravidanza. Bastava bagnare leggermente la scritta per capire se si aspettava un bimbo o meno. Se il test era positivo si attivava una grafica che mostrava lo sconto famiglia per l’acquisto di una culla.

