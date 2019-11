ROMA – “Giustizia è stata fatta. Stefano è stato ucciso, questo lo sapevamo e lo ripetiamo da 10 anni. Forse ora potrà riposare in pace”. Sono state queste le parole di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, in aula alla lettura della sentenza. “Un po’ di sollievo dopo 10 anni di dolore e di processi non veri”, ha detto invece Rita Calore, la madre di Stefano e Ilaria, abbracciando il marito.

Caso Cucchi, condannati a 12 anni due carabinieri

I due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro sono stati condannati a 12 anni dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma per omicidio preterintenzionale nel processo per la morte di Stefano Cucchi, il geometra 31enne arrestato la sera del 15 ottobre 2009 e morto sette giorni dopo all’ospedale Pertini, sempre nella capitale. L’imputato-teste Francesco Tedesco è stato condannato a due anni e sei mesi per falso ed è stato assolto dall’accusa di omicidio preterintenzionale. Anche il maresciallo Roberto Mandolini, all’epoca del pestaggio comandante interinale della Stazione dei carabinieri Roma Appia, dovrà scontare per falso una pena di 3 anni e otto mesi. Mandolini è stato invece assolto dall’accusa di calunnia dopo che il reato è stato riqualificato in falsa testimonianza. Assoluzione dall’accusa di calunnia anche per il carabiniere Vincenzo Nicolardi.

Poco prima della sentenza che riguarda i carabinieri, è arrivata quella per i cinque medici coinvolti nella vicenda. Uno di loro è stato assolto, gli altri quattro sono stati prescritti. Il reato contestato ai cinque medici era omicidio colposo.

