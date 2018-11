ROMA – “Preferisco non commentare le parole di Salvini. Chi ha a cuore la nostra battaglia di civiltà, perché di questo si tratta, è al nostro fianco e non ci abbandonerà”: sono le parole di Ilaria Cucchi, presente alla Camera dei Deputati alla proiezione del film dedicato agli ultimi giorni di vita del fratello, Stefano Cucchi.

La proiezione di “Sulla mia pelle” era stata promossa dal presidente della Camera, Roberto Fico, e aveva fatto discutere la risposta data dal vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a ci gli aveva domandato se ci sarebbe stato anche lui. “Sono molto impegnato, non ho molto tempo per andare al cinema”, aveva risposto il leader della Lega.

A queste parole Ilaria Cucchi non ha voluto ribattere direttamente, ma prima della proiezione, in sala, aveva detto: “La mia famiglia si è sempre fidata delle istituzioni, a differenza della guerra in corso che si vuol far credere”. E a chi in seguito, sempre in riferimento alle istituzioni, le aveva fatto notare l’assenza del vicepremier Salvini, aveva risposto piccata: “Mi riferivo a quella parte sana”.

Su twitter non è mancata una stoccata al vicepremier dallo stesso Alessandro Borghi, l’attore protagonista del film che ha interpretato Stefano: “Come lo capisco – ha detto ironicamente -. Io pure non vado al cinema da un sacco tempo”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev