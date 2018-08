Incendi in California, il fumo visto da un aereo in volo VIDEO

LOS ANGELES – L’incendio che sta colpendo in questi giorni la California [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è il maggiore della storia dello Stato americano. Le fiamme del Mendocino Complex Fire che stanno divorando il nord dello Stato hanno fino ad ora distrutto una superficie di 1.145,26 chilometri quadrati, ovvero un’area più grande di quella di New York.

Il precedente record dell’incendio maggiore nella storia dello Stato è di soli otto mesi fa, quando il Thomas Fire bruciò una superficie di 1.140,78 chilometri quadrati. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica un video originariamente apparso su Twitter, che mostra il fumo prodotto dalle fiamme visto da un aereo.