ISTANBUL – Una nave cargo ha attraversato lo stretto del Bosforo per finire la sua corsa schiantandosi contro una villa ottomana.

E’ successo a Istanbul, dove un cargo di 225 metri ha provocato così l’interruzione del traffico marittimo. Stando a quanto riportato, la nave avrebbe perso il controllo per un problema tecnico, ed è finita così per urtare in pieno una delle numerose ville costruite da dignitari ottomani nel 19esimo secolo.

Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video.