Italia-Inghilterra, gli azzurri vincono ma Chiara Ferragni e Fedez lo capiscono in ritardo. Poi esplode la festa

L’Italia vince ai rigori contro l’Inghilterra ma Chiara Ferragni e Fedez se ne accorgono… in ritardo. Poi esplode la festa e i due esultano insieme per la vittoria dell’Italia agli Europei con un lungo abbraccio sul divano.

Roberto Mancini e Gianluca Vialli, il lungo abbraccio e le lacrime: “Si è chiuso un cerchio”

Dopo il rigore decisivo parato da Donnarumma Roberto Mancini e Gianluca Vialli si sono lasciati andare a un abbraccio e un pianto di gioia che sa quasi di liberazione. “Stasera si è chiuso un cerchio, ma la felicità è per tutti gli italiani, che a casa stanno festeggiando”. Roberto Mancini in lacrime fa difficoltà a parlare.

Prima abbraccia sul campo di Wembley il “fratellino” Gianluca Vialli, in lacrime anche lui, poi pensa al significato di una notte indimenticabile. Per i due sapeva anche di rivincita in quello stadio, dopo la sconfitta della loro Samp in finale di Champions contro il Barcellona.

Le parole di Roberto Mancini dopo la vittoria

“Non ho parole per questi ragazzi, dico semplicemente che sono meravigliosi”, dice il ct della rinascita, che fatto ripartire il calcio italiano dopo il flop di Russia 2018 e dà la spinta all’entusiasmo di un Paese intero. “Lo meritiamo, dopo un anno di pandemia“, dicono in coro il capitano, Giorgio Chiellini, e il suo gemello della difesa, Leonardo Bonucci, mentre sul prato di Wembley impazza la festa degli azzurri. E arrivano via social i complimenti di Mattarella e di Draghi. (Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)