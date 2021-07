Italia omaggio a Raffaella Carrà prima e dopo trionfo sulla Spagna, Mancini: “Ma che musica maestro” VIDEO. Prima di Italia-Spagna, partita valida come semifinale di Euro 2020, gli altoparlanti dello stadio Wembley di Londra hanno riprodotto alcune canzoni di successo di Raffaella Carrà.

Italia-Spagna, l’omaggio di Roberto Mancini a Raffaella Carrà

Ma l’omaggio azzurro non si è limitato a questo. Al termine della partita, dopo i festeggiamenti in campo, Roberto Mancini si è connesso sui suoi social network per condividere una foto in compagnia dello staff azzurro con la didascalia: “Ma che musica maestro”. In omaggio a Raffaella Carrà.

Italia-Spagna, quanti omaggi per Raffaella Carrà anche sui quotidiani sportivi

Anche prima della partita, molti quotidiani italiani e spagnoli avevano realizzato titoli per omaggiare la Carrà. Il Corriere dello Sport, ha pubblicato una foto con l’esultanza a tre tra il Gallo Belotti, Pessina e Federico Chiesa con il titolo “Chissà se va”.

Anche La Gazzetta dello Sport ha utilizzato una canzone di Raffaella Carrà per la sua apertura su Italia-Spagna di Euro 2020. Il titolo è emblematico: “Forza Azzurri da Trieste in giù”. Poco sotto, c’è una foto della Carrà con Leonardo Bonucci. Infatti la showgirl ha incontrato di versi esponenti del mondo del calcio durante la sua lunghissima carriera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.