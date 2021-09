J-Ax ha attaccato duramente i No Vax su Instagram: “Mi minacciano, sono terroristi che vogliono affossare l’Italia”. Il cantante ha voluto sfogarsi attraverso i suoi canali social. E’ stufo di ricevere minacce dai No Vax. Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni social.

J-Ax: “Sto ricevendo molte minacce dai No Vax”

“Sto ricevendo moltissime minacce dai No Vax e dai negazionisti. Scrivono di tutto sui social network. Che vogliono picchiarmi, che vogliono bastonarmi, che vogliono esercitare violenza nei miei confronti. Se fossero stati arabi, sarebbe stati individuati immediatamente e fermati dalla polizia”.

“Ma sono bianchi e quindi vengono lasciati agire in maniera indisturbata nonostante minacce di questo tipo. Anche questo è terrorismo a tutti gli effetti. Anche loro fanno del male all’Italia. Quando leggo le loro minacce, le loro prese di posizione così violente penso a tutte le persone che stanno soffrendo a causa del Covid”.

“Parlo sia a una sofferenza fisica, come capitato a me e mia moglie quando abbiamo avuto il Covid, che ad una sofferenza economica (vedi tutti i negozianti che hanno dovuto chiudere le loro attività commerciali a causa del Covid)”.

J-Ax: “I No Vax sono dei terroristi”

“Per me i No Vax sono dei terroristi sia per il loro modo minaccioso di agire, sia per il fatto che non vogliono la ripartenza del Paese dove viviamo. Queste persone vogliono il male dell’Italia”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.