Jake Angeli, le recenti proteste dello “sciamano” di QAnon che ha guidato l’assalto al Congresso

Jake Angeli è lo “sciamano” di QAnon che ha condotto l’assalto al Congresso Usa con centinaia di persone che hanno fatto irruzione. Un assalto per protestare contro l’elezione del presidente Usa Joe Biden che ha sconfitto Donald Trump.

Non è la prima volta che Jake Angeli protesta, nel video che trovate in fondo all’articolo potete vedere altri “interventi” dello “sciamano”, sempre vestito con corna e pellicciotto da bufalo. Jake Angeli, è conosciuto all’interno della setta QAnon, come “lo sciamano”: è lui, vestito da bufalo con tanto corna e pelliccia, che ha guidato l’assalto dei sostenitori di Trump al Congresso Usa. Assalto mai successo prima nella storia americana che è costato la vita a 4 persone.

Un assalto da parte di fanatici che credevano (credono) che Biden abbia rubato le elezioni. Sono entrati armati nel cuore delle istituzioni americane, ma nessuno li ha fermati prima che entrassero. In un video si vede addirittura la polizia aprire le transenne per lasciarli passare.

Jake Angeli, chi è “lo sciamano” di QAnon

Jake Angeli, dall’Arizona, è “lo sciamano di QAnon, cospirazionisti i quali sostengono una teoria di estrema destra secondo la quale esisterebbe una trama segreta organizzata dai poteri occulti contro Trump e i suoi sostenitori. Sostengono inoltre che il mondo sarebbe governato da una rete segreta di pedofili e Trump sarebbe il liberatore. “Lo sciamano” è stato fotografato più volte mentre faceva il suo ingresso a Capitol Hill all’interno del Congresso Usa.

Angeli è un aspirante attore dal cognome italiano. Si è presentato al Congresso Usa vestito da bufalo, ma non è la prima volta che lo fa durante le manifestazioni pro Trump. Questa volta però le sue immagini con le corna, viso dipinto, torso nudo e tatuaggi in bella vista stanno facendo il giro del mondo perché “lo sciamano” è dentro il Senato, seduto alla scrivania presidenziale. (Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev).