Jean-Claude Juncker, la giacca sporca e l'aiuto del collaboratore

BRUXELLES – Piccolo imprevisto per Jean-Claude Juncker. Il presidente della Commissione Ue esce dall’edificio quando qualcosa viene notato sulla sua giacca. Il collaboratore si avvicina e pulisce prontamente l’indumento, anche se non è chiaro come il presidente si fosse sporcato.

Intanto il presidente della Commissione Ue dopo la bocciatura della manovra italiana, dice che non è stata discussa il 18 ottobre in sede: “Non abbiamo discusso il budget italiano, oggi non era il luogo, ed il tempo. Ma so che nel passato la Commissione è stata accusata di essere stata generosa col bilancio italiano. I Paesi al telefono si sono raccomandati di non aggiungere flessibilità alla flessibilità. Negli ultimi tre anni l’Italia ha speso 30 miliardi di euro. Siamo stati molto generosi, gentili e positivi con l’Italia. Perché l’Italia è l’Italia”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev