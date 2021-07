Jeff Bezos, video dell’atterraggio di Blue Origin: volo riuscito, 11 minuti nello spazio

Con i suoi tre paracaduti correttamente dispiegati, è atterrata come da programma nel deserto texano la capsula New Shepard della compagnia privata Blue Origin. Il razzo ha così completato con successo il suo primo volo suborbitale con equipaggio portando nello spazio il patron Jeff Bezos, suo fratello Mark, l’82enne Wally Funk e il 18enne Oliver Daemen. Qui il video integrale.

Jeff Bezos, Blue Origin e il primo viaggio nello spazio

“Il giorno più bello di sempre”, così Jeff Bezos ha commentato il successo del volo. Il patron della Blue Origin ha salutato dal finestrino col pollice alzato il team accorso per il recupero dell’equipaggio e, una volta indossato il proprio cappello texano, è stato il primo a uscire dal portello per riabbracciare amici e parenti e stappare una bottiglia di champagne. Tutti i membri dell’equipaggio sono usciti sorridenti e in ottime condizioni dopo il viaggio nello spazio durato 11 minuti.

Blue Origin, ecco quanto costa un posto sul razzo di Bezos per andare nello spazio

Chi avesse voluto salire sul New Shepard di Blue Origin e farsi un giro di dieci minuti con Jeff Bezos nello spazio, avrebbe dovuto spendere 28 milioni di dollari. Questa è la cifra impressionante battuta all’asta tra i super ricchi che avrebbero tanto voluto salire sul razzo. Soltanto Oliver Daemen, 18enne olandese, è passato alla storia come la persona più giovane ad avere viaggiato nello spazio. Lo studente infatti è salito a bordo della navicella New Shepard di Blue Origin, che lo ha portato nello spazio insieme a Jeff e Mark Bezos e all’aviatrice Wally Funk di 82 anni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.