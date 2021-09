Jen Psaki, portavoce Biden contro giornalista per una domanda sulla legge aborto in Texas VIDEO

Sulla legge aborto in Texas, vietato dopo 6 settimane di gravidanza, Jen Psaki, la portavoce di Biden, va contro un giornalista: “Lei non ha mai aspettato un bambino”. “Lei non ha mai aspettato un bambino e non ha mai dovuto prendere la scelta di abortire”, dice Jen Psaki.

In Texas la legge che impedisce l’aborto dopo 6 settimane

Il Texas vara infatti le leggi più restrittive d’America sul diritto all’aborto e al voto. Nel Lone Star State è entrata in vigore l’Heartbeat Act, la legge che proibisce l’interruzione di gravidanza già dalla sesta settimana. Dopo che la Corte suprema non è intervenuta sul ricorso presentato da vari gruppi di attivisti.

Immediata l’ira di Joe Biden: “Questa legge estrema del Texas viola apertamente il diritto costituzionale stabilito dalla sentenza della corte suprema Roe v. Wade e confermata come precedente per quasi mezzo secolo”. Così ha denunciato il presidente Usa. Promettendo che la sua amministrazione “proteggerà e difenderà quel diritto”.

Biden sulla legge aborto in Texas

Joe Biden denuncia quindi la legge texana che limita l’aborto come “apertamente incostituzionale” e promette che la sua amministrazione proteggerà e difenderà il diritto all’interruzione di gravidanza. “Questa legge estrema del Texas viola apertamente il diritto costituzionale stabilito dalla (sentenza della corte suprema, ndr) Roe v. Wade e confermata come precedente per quasi mezzo secolo”, afferma il presidente in una nota diffusa dalla Casa Bianca.

La legge sul diritto di voto

Nel frattempo il Senato texano ha approvato la legge che ridimensiona fortemente i diritti di voto. Dopo il clamoroso boicottaggio di decine di parlamentari democratici fuggiti nella capitale per un mese e mezzo per far mancare il numero legale. L’unica speranza di invertire la rotta è la legge federale per allargare la possibilità di votare. Che tuttavia si è arenata al Congresso per l’opposizione del Grand Old Party.

