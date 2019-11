ROMA – Il governatore del Veneto Luca Zaia pubblica su Faceobook un video in cui mostra i danni provocati dal maltempo a Jesolo, località balneare della provincia di Venezia tra le più famose.

I danni alle spiagge e alle strutture balneari sono immensi. Il filmato che segue è stato girato nella zona Pineta Est.

Luca Zaia, sul suo profilo social pubblica continui aggiornamenti della situazione: “Non solo Venezia, tutto il Veneto sta contando i danni di questa ondata di maltempo che imperversa da una settimana, dalla montagna alle spiagge ai territori percorsi dai grandi fiumi. La partita ora si gioca in Consiglio dei Ministri, che la scorsa settimana ha accolto la nostra richiesta di stato di emergenza: chiediamo risorse adeguate per l’indennizzo dei danni”.

Anche se il tempo è ora in miglioramento, il governatore mette in allerta i veneti: “Abbiamo il litorale distrutto e in montagna preoccupano i fiumi, il livello dei laghi, la situazione dei movimenti franosi e il rischio valanghe. Tra stasera [lunedì 18 novembre ndr] e domani è atteso un nuovo peggioramento che si protrarrà anche nella giornata di martedì. E’ preallarme (allerta arancione) sui bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta Bacchiglione Alpone, Basso Piave Sile Bacino Scolante in Laguna, Livenza Lemene Tagliamento. Lo ‘stato di attenzione’ e’ stato dichiarato sul Bacino Basso Brenta Bacchiglione”.

Fonte: Facebook, Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev