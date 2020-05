ROMA – Jole Santelli tossisce sulla mano in conferenza stampa, poi passa il microfono all’oratore successivo.

Non poteva che fare il giro dei social il video del governatore della Calabria, che non ha proprio rispettato le regole canoniche anti contagio Coronavirus.

Innanzitutto ha tossito nella mano anziché nel gomito, poi ha toccato il microfono senza prima aver pulito (o, per meglio dire, igienizzato) la propria mano.

La Santelli è diventata l’emblema della guerra tra governo e Regioni: infatti con un’ordinanza regionale ha deciso di riaprire bar e ristoranti (all’aperto).

Riaprirli prima della riapertura “canonica” a livello nazionale e che ha scatenato la reazione del governo (che ha impugnato l’ordinanza).

Jole Santelli plaude Emiliano per la riapertura dei parrucchieri

La Santelli naturalmente non può che condividere le iniziative dei governatori che decidono di riaprire prima (in questo caso quello della Puglia): “Condivido lo spirito dell’ordinanza del presidente Emiliano che consente la ripartenza per parrucchieri e centri estetici giacché ritengo essenziale che, in questa fase di riapertura i territori, sulla base delle proprie esigenze, possano avere un ruolo fondamentale. Mi auguro che il Governo comprenda che queste scelte non sono il frutto di una volontà di fare un braccio di ferro, ma al contrario rappresentano una richiesta di ascolto e di aiuto”.(Fonti: Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)