Khaby Lame, la star di TikTok nel video di presentazione di Locatelli alla Juventus

La Juventus ha voluto fare le cose in grande per l’arrivo di Manuel Locatelli e così ha ingaggiato la star di TikTok Khaby Lame per il video di presentazione. Nelle immagini del video ufficiale dell’arrivo di Locatelli alla Juventus infatti si vedono una serie di Tweet di tifosi bianconeri che chiedono dell’arrivo di Locatelli. Poi c’è Khaby Lame con la maglietta della Juve che fa il suo ormai popolare gesto con le mani. Poi subito dopo si vede Locatelli con la maglia della Juventus.

Juventus e Khaby Lame, chi è la star di TikTok

Khaby è nato a Dakar, in Senegal, il 9 marzo 2000 (età 21 anni) ma è cresciuto, e vive, a Chivasso, in provincia di Torino. E si sente italiano a tutti gli effetti. Infatti si definisce l’italiano più seguito su TikTok. E’ alto cm per un peso di poco superiore ai 60 kg. Il suo vero nome è Khabane Lame ma lo conoscono tutti, sui social e nella vita reale, come Khaby. E’ fidanzato con una ragazza che si chiama Zaira Nucci. Anche lei è abbastanza popolare sui social network visto che ha ben 50mila follower su Instagram. E sono numeri in costante aggiornamento come quelli di Khaby. Non dovrebbe avere figli. Né dovrebbe essersi mai sposato.

Il messaggio di Locatelli al Sassuolo

Queste le parole scritte sui social con cui Locatelli saluta il Sassuolo: ”Sassuolo. Cosa dire. Le lacrime di ieri quando ho salutato il gruppo sono la dimostrazione che siete nel mio cuore. Lo sarete per sempre perché mi avete fatto diventare una persona e un giocatore migliore. La vita è fatta di scelte ed era il momento giusto per salutarci , mi avete accompagnato in questo cammino stupendo. Non è stato facile come sapete ma una volta che superi le difficoltà poi il risultato è straordinario. Siete stati la mia famiglia, mi avete portato a vincere un europeo. Vi vorrò sempre bene. Un pensiero dal profondo del cuore alla famiglia Squinzi che ha dimostrato fiducia in me”.

”Un ringraziamento speciale a tutti i miei compagni – prosegue – che, tra tirate di orecchie e discorsi, mi hanno reso un uomo. Grazie al direttore Carnevali, Giovanni Rossi e mister De Zerbi per il quale proverò sempre qualcosa di speciale. Grazie a tutti da Fofo a tutte le persone che lavorano in questa oasi di felicità. Vi voglio un mondo di bene. Arrivederci Sassuolo. Manuel”. Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.