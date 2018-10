La Spezia, anguilla nuota nel centro allagato dopo la mareggiata

LA SPEZIA – La forte mareggiata che ha colpito le Cinque Terre nella giornata di lunedì 29 ottobre ha provocato allagamenti ovunque. Ad essere colpita è stata anche la città de La Spezia: qui, l’acqua ha invaso le strade della città ligure salendo per diverse decine di centimetri. Quanto accaduto ha provocato allagamenti di alcuni negozi. In un video pubblicato dall’Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev spunta anche un’anguilla che si nuota in pieno centro città.

Le mareggiate e il forte vento, sempre nella giornata di lunedì, al porto di La Spezia hanno provocato la rottura degli ormeggi della Celebrity Constellation, nave da crociera che era ferma in porto. Tre rimorchiatori sono stati costretti ad intervenire per mettere in sicurezza la nave e riormeggiarla. Sempre al porto, alcuni container vuoti sono finiti in acqua. Il vento forte ha scoperchiato anche molti tetti in centro città e in provincia. Oltre centinaio, dicono i vigili del fuoco, le richieste di intervento raccolte durante tutta la giornata.