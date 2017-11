LADISPOLI – A Ladispoli i ladri prendono di mira gli abitanti che vivono in periferia per la quarta volta nell’ultimo mese. E il proprietario dell’ultimo furto pubblica su Facebook e YouTube il video dell’ennesimo furto, avvenuto tra la frazione di Monteroni (Lapispoli) e Ceri (Cerveteri), in provincia di Roma.

Il proprietario dell’abitazione ha pubblicato il video che ritrae i malviventi mentre entrano nella sua villetta. Gli impianti di videosorveglianza, nella notte tra il 23 e il 24 novembre, hanno ripreso i ladri con il volto scoperto. I malviventi scavalcano la recinzione ed entrano nell’abitazione. In tutto sono tre i componenti della banda, tra cui una donna. In mano hanno arnesi probabilmente da utilizzare per scassinare porte e finestre in giardino.

Ad un certo punto uno dei malviventi prova a staccare la telecamera non riuscendoci. Come scrive Il Mattino, il bottino è stato magro e consiste nell’argenteria e oggetti preziosi.

Il filmato ha fatto rapidamente il giro dei social network. Sul fatto indagano i carabinieri, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia. Nelle ultime settimane i ladri, hanno rubato dai depositi dei contadini persino macchinari agricoli come trattori, ruspe ed escavatori. I cittadini hanno attivato un gruppo WhatsApp e chiesto un incontro all’amministrazione comunale di centrodestra e alle forze dell’ordine.