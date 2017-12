SNOBOMISH – Un pacchetto Amazon viene consegnato alla famiglia Smith il 29 novembre alle 10.45 di mattina. In casa in quel momento c’è solo la tata che non fa in tempo a portare immediatamente il pacco in casa perché indaffarata in altre faccende. A questo punto arriva un’auto e scende una donna che afferra il pacco con l’intenzione di rubarlo.

La ladra, come mostra il video YouTube, cade e non riesce a salire subito in auto dando così il tempo alla tata Kate Anderson di acciuffarla e picchiarla.

La Anderson, allo stesso tempo comincia ad urlare attirando l’attenzione dei vicini che hanno chiamato la polizia che ha arrestato la ladra, identificata poi con il nome di Rhieanna Schindler.

E’ accaduto a Snobomish, cittadina della omonima contea nello Stato americano di Washington. L’ufficio dello sceriffo ha dichiarato che la Schindler è stata arrestata per mandati per possesso di stupefacenti e furto. La tata è stata elogiata da Tanya Smith, la padrona di casa, che ha ribattezzato la donna “Rambo nanny”.