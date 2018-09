ROMA – Dopo la rapina in villa a Lanciano, nella Golf usata per la fuga, la Polizia Scientifica fa i rilievi del caso e trova decine di “gratta e vinci’. I quattro rapinatori, prima di commettere la rapina in villa a Lanciano avevano commesso almeno sei furti con “spaccata” nelle ultime tre settimane ai danni di bar, tabacchi e benzinai. Le forze dell’ordine erano da diverso tempo sulle loro tracce ed avevano piazzato un gps nella loro auto.

Oltre ai tagliandi di “gratta e vinci”, i quattro avevano rubato stecche di sigarette e contanti, come ha spiegato il colonnello Florimondo Forleo, comandante provinciale dei carabinieri. Il loro arresto è stato possibile proprio grazie al gps, che ha confermato: l’auto era stata nei pressi della villa per tutta la durata della rapina ai coniugi Martelli. Agenzia Vista di Alexander Jakhnagiev pubblica il video della perquisizione nell’auto.